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Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко «попить водички и успокоиться» 

РИА Новости и ещё 8 10 минут назад
Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички»
Фото: © РИА Новости / БелТА
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко "попить водички" и "успокоиться", министр добавил, что украинцы для белорусов друзья.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить.

"Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", — подчеркнул министр, отметив, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.

"Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", — отметил Аваков.
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В мире , Александр Лукашенко , Арсен Аваков , МВД
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