Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички»

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить.

"Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", — подчеркнул министр, отметив, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.

"Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", — отметил Аваков.