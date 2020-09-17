МИД Белоруссии раскритиковал резолюцию ЕП 

В Министерстве иностранных дел Белоруссии негативно отреагировали на резолюцию, которую принял Европарламент в отношении республики.

Белорусские дипломаты считают, что в ЕП не понимают, что на самом деле происходит в стране.

Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что, — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства

Там добавили, что разочарованы тем, что ЕП, позиционирующий себя в качестве серьёзной структуры, «не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов».

Кроме того, ведомство прокомментировало санкции, которые призывает ввести европейский орган.

Понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента, — подытожили в министерстве.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой сказано о непризнании президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов». Также Европейский парламент не признаёт Александра Лукашенко президентом республики, так как срок его полномочий истёк 5 ноября. Парламентарии осудили действия белорусских силовиков за жестокое обращение с протестующими и поддержали требования оппозиции организовать «новые, свободные и справедливые выборы».

Как писал NEWS.ru, Россия не согласна с заявлением ПАСЕ о результатах выборов в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела государства.