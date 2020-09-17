Пока вы не уснули: в РФ заговорили о «фантастических пенсиях»

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Лукашенко начал зачистку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла в Латвии Василия Марковича «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
ЕП принял жесткую резолюцию по РФ и Белоруссии
Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких, в том числе финансовых, санкций против Минска, а также в отношении граждан РФ, "поддерживавших Лукашенко".
Россия сделала США предупреждение
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел телефонный разговор с послом США в России Джоном Салливаном и сделал предупреждение по ситуации в Белоруссии.
Названы условия выплаты «фантастических пенсий»
Серьезное увеличение пенсий в России возможно при резком росте экономики и ликвидации Пенсионного фонда. Об этом со ссылкой на экономистов сообщает «Царьград».
Скандал в храме: чеченцы выдвинули свое обвинение
Депутат Государственной думы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генеральную прокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после появления в СМИ материалов об осквернении источника при православном храме в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченский народ.
Президент РФ Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Соратники озвучили версию инцидента с Навальным
В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что бутылка, на которой немецкой лабораторией были якобы обнаружены следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", была взята из номера в томской гостинице
Крушение Ту-154: Польша выступила с требованием
Польская прокуратура просит сударестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета президента страны Леха Качиньского.
В Крыму трагически погиб известный священник
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Священник Александр Шумский скончался. Об этом музыкант Юрий Лоза сообщил в своем фейсбуке.
Овечкин потребовал историческую зарплату
Российский хоккеист Александр Овечкин может потребовать от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» заработную плату в размере около 12 миллионов долларов за сезон.
США хотят установить на Луне свои правила
Нормы поведения, соответствующие американским ценностям, необходимо выработать на Луне для успешного международного взаимодействия, заявил в среду в ходе видеотрансляции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) руководитель НАСА Джим Брайденстайн.