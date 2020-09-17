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Пока вы не уснули: Названы условия выплаты «фантастических пенсий» 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: в РФ заговорили о «фантастических пенсиях»
Фото: ТАСС
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Лукашенко начал зачистку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла в Латвии Василия Марковича «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
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ЕП принял жесткую резолюцию по РФ и Белоруссии

Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких, в том числе финансовых, санкций против Минска, а также в отношении граждан РФ, "поддерживавших Лукашенко".
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Россия сделала США предупреждение

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел телефонный разговор с послом США в России Джоном Салливаном и сделал предупреждение по ситуации в Белоруссии.
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Названы условия выплаты «фантастических пенсий»

Серьезное увеличение пенсий в России возможно при резком росте экономики и ликвидации Пенсионного фонда. Об этом со ссылкой на экономистов сообщает «Царьград».
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Скандал в храме: чеченцы выдвинули свое обвинение

Депутат Государственной думы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генеральную прокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после появления в СМИ материалов об осквернении источника при православном храме в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченский народ.
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Путин наградил Медведева орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
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Соратники озвучили версию инцидента с Навальным

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что бутылка, на которой немецкой лабораторией были якобы обнаружены следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", была взята из номера в томской гостинице

Крушение Ту-154: Польша выступила с требованием

Польская прокуратура просит сударестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета президента страны Леха Качиньского.
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В Крыму трагически погиб известный священник

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Священник Александр Шумский скончался. Об этом музыкант Юрий Лоза сообщил в своем фейсбуке.
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Овечкин потребовал историческую зарплату

Российский хоккеист Александр Овечкин может потребовать от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» заработную плату в размере около 12 миллионов долларов за сезон.
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США хотят установить на Луне свои правила

Нормы поведения, соответствующие американским ценностям, необходимо выработать на Луне для успешного международного взаимодействия, заявил в среду в ходе видеотрансляции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) руководитель НАСА Джим Брайденстайн.
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В мире , Юрий Лоза , Дмитрий Медведев , Джон Салливан , Александр Шумский , Александр Овечкин , Александр Лукашенко , Андрей Руденко , Владимир Путин , Шамсаил Саралиев , Фонд борьбы с коррупцией , Европарламент , Генпрокуратура РФ , Госдума , Совет безопасности РФ , CSIS , NASA , РИА Новости , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС , Reuters
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