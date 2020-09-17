Пока вы не уснули: в РФ заговорили о «фантастических пенсиях»

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Лукашенко начал зачистку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил посла в Латвии Василия Марковича «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

ЕП принял жесткую резолюцию по РФ и Белоруссии

Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких, в том числе финансовых, санкций против Минска, а также в отношении граждан РФ, "поддерживавших Лукашенко".

Россия сделала США предупреждение

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел телефонный разговор с послом США в России Джоном Салливаном и сделал предупреждение по ситуации в Белоруссии.

Названы условия выплаты «фантастических пенсий»

Серьезное увеличение пенсий в России возможно при резком росте экономики и ликвидации Пенсионного фонда. Об этом со ссылкой на экономистов сообщает «Царьград».

Скандал в храме: чеченцы выдвинули свое обвинение

Путин наградил Медведева орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Соратники озвучили версию инцидента с Навальным

Крушение Ту-154: Польша выступила с требованием

Польская прокуратура просит суд арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета президента страны Леха Качиньского.

В Крыму трагически погиб известный священник

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Овечкин потребовал историческую зарплату

Российский хоккеист Александр Овечкин может потребовать от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» заработную плату в размере около 12 миллионов долларов за сезон.

США хотят установить на Луне свои правила