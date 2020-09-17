В ОБСЕ создали группу по Белоруссии

"Сегодня мы делаем шаг для использования параграфа 12 Московского документа Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1991 года (Московский механизм), чтобы учредить миссию экспертов для изучения и доклада о текущих проблемах, которые мы определили как очень серьезные угрозы для реализации положения о человеческом измерении ОБСЕ в Белоруссии, а также предоставить рекомендации и советы", — процитировал дипломат совместное заявление 17 стран — участниц ОБСЕ.