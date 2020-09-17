Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео 

В Арктике айсберг перевернулся вместе с людьми — участниками экспедиции Майка Хорна. Шокирующее видео инцидента опубликовал ее руководитель. На кадрах покоряющие ледяную глыбу мужчины в один момент оказались под ней в воде. К счастью, оба они не пострадали.

Ранее ученые сообщили, что самый крупный шельф Арктики потерял значительный кусок льда на северо-востоке Гренландии. Что свидетельствует о быстром изменении климата на территории Гренландии. По мнению исследователей северной полярной области нашей планеты, она сейчас находится на пороге глобальных перемен.