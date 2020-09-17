Эрдоган упрекнул Макрона в незнании истории 

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта настаивала на дипломатическом урегулировании и вела себя достойно, в отличие от другой стороны. Он раскритиковал вмешательство стран Европы и охарактеризовал ее политику как «политику двойных стандартов». В частности, Эрдоган недоволен действиями Франции

« [Президент Франции Эммануэль] Макрон, твое время вышло… Вы не в той позиции, чтобы диктовать нам свои правила гуманизма», — заявил турецкий президент.

В этой связи он упрекнул французского коллегу в незнании истории: в качестве примера Эрдоган привел колониальную политику Франции, которая, по его словам, приводила к смертям сотен тысяч человек.

В августе в территориальных водах Греции обнаружили подводную лодку Турции. До этого Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.