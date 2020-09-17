Европа объявила временную власть в Белоруссии 

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии — временное представительство народа Белоруссии. Об этом, как сообщает ТАСС, сказано в резолюции Европейского парламента (ЕП).
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой назвал КС оппозиции Белоруссии временным представительством народа Белоруссии, призвал Европейскую комиссию (ЕС) и Совет Европейского союза (ЕС) оказать содействие, в том числе финансовое, белорусской оппозиции, а предоставление кредитов режиму Лукашенко по линии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) блокировать.
Также сегодня депутаты ЕП приняли резолюцию, в которой призвали приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и ввести санкции в отношении России в связи с инцидентом с политиком Алексеем Навальным и заморозить европейские активы фигурантов расследования этого дела.