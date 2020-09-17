Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

СМИ: Россия может потребовать пересмотра границ с Украиной 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
СМИ: Россия может потребовать пересмотра границ с Украиной
Фото: РИА Новости
Россия может потребовать отмены Беловежского соглашения и пересмотра границ с Украиной. Об этом пишет китайское издание Sohu, перевод статьи которого сделала «ПолитРоссия».
Китайские аналитики пришли к выводу, что сохранение Украиной ее текущих государственных границ находится под большим вопросом, так как Москва имеет возможность пересмотреть условия Беловежского соглашения, поставившего точку в судьбе Советского Союза.
Документ может быть признан недействительным, так как должны были быть проведены референдум и ратификация парламентом, чего сделано не было.

«Россия может поставить под сомнение Беловежское соглашение и потребовать от Украины пересмотра государственных границ», — отмечает издание.

При этом в статье подчеркивается, что хотя решение Крыма войти в состав России стало неожиданностью для США, на ошибках американские политики не учатся и Украина вряд ли сможет рассчитывать на помощь западных стран.
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Комментарии 1
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный сделал заявление
Навальный сделал заявление
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
В Минске задержан «идейный вдохновитель» протестов
В Минске задержан «идейный вдохновитель» протестов
Россия испытала реактивную «Дань»
Россия испытала реактивную «Дань»
Видео
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на камеру
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на камеру
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
04:47
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение