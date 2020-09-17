СМИ: Россия может потребовать пересмотра границ с Украиной 

Россия может потребовать отмены Беловежского соглашения и пересмотра границ с Украиной . Об этом пишет китайское издание Sohu, перевод статьи которого сделала «ПолитРоссия».

Китайские аналитики пришли к выводу, что сохранение Украиной ее текущих государственных границ находится под большим вопросом, так как Москва имеет возможность пересмотреть условия Беловежского соглашения, поставившего точку в судьбе Советского Союза.

Документ может быть признан недействительным, так как должны были быть проведены референдум и ратификация парламентом, чего сделано не было.

«Россия может поставить под сомнение Беловежское соглашение и потребовать от Украины пересмотра государственных границ», — отмечает издание.

При этом в статье подчеркивается, что хотя решение Крыма войти в состав России стало неожиданностью для США, на ошибках американские политики не учатся и Украина вряд ли сможет рассчитывать на помощь западных стран.

«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.