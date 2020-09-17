Европейский парламент (ЕП) назвал так называемый Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" страны и призвал институты ЕС оказывать ему содействие. Об этом говорится в принятой в четверг резолюцию Европарламента по Белоруссии.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.
Европарламент "приветствует Координационный совет как временное представительство народа, требующего демократических перемен в Белоруссии , вновь подтверждает в этой связи призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным наблюдением со стороны ОБСЕ и в соответствии с международно признанными стандартами, — говорится в документе. — Европарламент призывает Еврокомиссию и Совет ЕС оказать содействие белорусской демократической оппозиции, в том числе Координационному совету во главе со Светланой Тихановской".
Европейский парламент также призвал ЕС блокировать предоставление Белоруссии кредитов по линии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и начать широкое финансирование оппозиции этой страны.
"Европарламент призывает увеличить финансирование со стороны ЕС белорусского гражданского общества, заморозив при этом любые переводы средств ЕС нынешнему белорусскому правительству и контролируемым государством проектам и прекратив выдачу ЕИБ, ЕБРР и других кредитов нынешнему режиму", — отмечается в нем.