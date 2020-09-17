"Европарламент призывает увеличить финансирование со стороны ЕС белорусского гражданского общества, заморозив при этом любые переводы средств ЕС нынешнему белорусскому правительству и контролируемым государством проектам и прекратив выдачу ЕИБ, ЕБРР и других кредитов нынешнему режиму", — отмечается в нем. ​​​​​