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ЕП считает Координационный совет оппозиции Белоруссии «временным представителем народа» 

ТАСС и ещё 3 20 минут назад
Европейский парламент (ЕП) назвал так называемый Координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" страны и призвал институты ЕС оказывать ему содействие. Об этом говорится в принятой в четверг резолюцию Европарламента по Белоруссии.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.
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Европарламент "приветствует Координационный совет как временное представительство народа, требующего демократических перемен в Белоруссии , вновь подтверждает в этой связи призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным наблюдением со стороны ОБСЕ и в соответствии с международно признанными стандартами, — говорится в документе. — Европарламент призывает Еврокомиссию и Совет ЕС оказать содействие белорусской демократической оппозиции, в том числе Координационному совету во главе со Светланой Тихановской".
Европейский парламент также призвал ЕС блокировать предоставление Белоруссии кредитов по линии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и начать широкое финансирование оппозиции этой страны.

"Европарламент призывает увеличить финансирование со стороны ЕС белорусского гражданского общества, заморозив при этом любые переводы средств ЕС нынешнему белорусскому правительству и контролируемым государством проектам и прекратив выдачу ЕИБ, ЕБРР и других кредитов нынешнему режиму", — отмечается в нем. ​​​​​

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В мире , Видео , Европа , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , ЕС , ОБСЕ , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия , Европейский банк реконструкции и развития
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