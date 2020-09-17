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Европарламент потребовал санкций против Белоруссии и ряда граждан России 

ТАСС 27 минут назад
Европарламент отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких, в том числе финансовых, санкций против Минска, а также в отношении граждан РФ, "поддерживавших Лукашенко". Об этом говорится в принятой в четверг резолюцию Европарламента по Белоруссии.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

"Европарламент отвергает результаты выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий, — отмечается в ней. — Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии".

Европарламент также просит ЕС заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов ЕИБ, ЕБРР.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Александра Лукашенко , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Европейский банк реконструкции и развития , Минск
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