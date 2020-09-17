"Европарламент отвергает результаты выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий, — отмечается в ней. — Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии; изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии".