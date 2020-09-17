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Ливийский союзник России отдал нефть в руки США 

News.ru 2 часа назад
Ливийский союзник России отдал нефть в руки США
Фото: Hamza Turkia/Global Look Press
Мировые рынки ожидают восстановления нефтедобычи в Ливии, на которое согласился в диалоге с США командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, долгое время считавшийся близкой к России фигурой. Это стало одной из тем онлайн-заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 17 сентября. За последние недели США удалось продавить свои экономические требования к «фельдмаршалу». Но новое качество контактов между военачальником и американцами ставит вопрос, рискует ли Россия лишиться рычага давления на «давнего друга».
Тема «воскрешения» ливийского нефтегазового сектора была включена в повестку удалённой встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Сделка, на которую пошёл Хафтар, конечно, повысила тревожность на нефтяном рынке и усилила голоса тех, кто говорит о росте трудностей в работе организации, однако стала только небольшим звеном в цепочке негативных факторов. Пока что в организации не планируют менять параметры добычи.
О том, что администрация Дональда Трампа предвкушает возвращение нефтедобычи в расколотой на части североафриканской стране, накануне дала понять дипмиссия США в Ливии. Как сообщило посольство 16 сентября, Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии в этом месяце получила возможность «возобновить свою жизненно важную и аполитичную деятельность», чему очень рад Вашингтон. Согласно этому заявлению, за последнее время американская сторона в лице посла Ричарда Норланда и Хафтар существенно интенсифицировали обмен мнениями. Соответствующая работа со стороны США была проведена «с широким кругом ливийских лидеров». В ходе этих контактов американцы продвигали идею о необходимости той финансовой модели, которая гарантирует, что нефтегазовые доходы будут распределяться прозрачно и идти во благо ливийского народа. Впоследствии ЛНА передала правительству США личное обязательство Хафтара принять зависящие от него меры по открытию нефтегазового сектора.
Сообщения о реставрации нефтедобычи в Ливии наложились на признаки приближающегося мирного соглашения между Восточной и Западной Ливией. Так, на это накануне обратил внимание заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, заявив о «позитивных звуках» из Ливии «с обеих сторон». О неком варианте компромисса сообщил накануне и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам двухдневной консультаций российских и турецких представителей в Анкаре. Отчасти на некую форму развязки указывает и заявление главы правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, который объявил о передаче полномочий новым органам исполнительной власти в северо-западной Ливии. Они пока что не сформированы. Создание новых структур может быть частью некой сделки, которая прекратит боевые действия в североафриканской стороне, говорят аналитики.
Исследователи, которые занимаются Африкой, прогнозируют, что экспорт нефти из Ливии может возобновиться на прежних условиях, однако ключевым посредником в нефтяных спорах между NOC и Востоком будут выступать американцы, которые, как можно судить по процессу арабо-израильского примирения, хотят укрепить репутацию своей дипломатии. Некоторое время назад NOC называла Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) главной силой, которая препятствует восстановлению добычи в восточной части страны, которая контролируется ЛНА, однако американская сторона изменила логику событий, интенсифицировав контакты с Хафтаром. Новая ситуация в отношениях между военачальником и администрацией Трампа оставляет подозрение, что он в решающий момент может подыграть интересам США. Это не может не быть предметом беспокойства Москвы, не раз пытавшейся продемонстрировать силу своего давления на «старого друга».
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Комментарии
В мире , Африка , Статьи , Джонатан Аллен , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , ООН , МИД Турции , Ливия , США
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