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Заболевшего COVID мэра Харькова увезли к Навальному 

Павел Тиунов 1 час назад
Заболевшего COVID мэра Харькова увезли к Навальному
Фото: РИА Новости
Мэр Харькова Геннадий Кернес, заразившийся коронавирусом, поступил на лечение в берлинскую клинику Charite, написал в своем Telegram-канале предприниматель Павел Фукс. По его словам, состояние чиновника оценивается как тяжелое.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у Кернеса медики диагностировали двустороннее воспаление легких, развившееся в результате заражения коронавирусной инфекцией. СМИ отмечали, что мэр Харькова находится в коме. В администрации города журналистам завили, что Кернес находится в сознании, а также выразили уверенность, что отправка мэра за границу не планируется.
Бизнесмен и друг чиновника Павел Фукс опубликовал видео из салона частного самолета, которым харьковский мэр был доставлен в столицу Германии. В ролике запечатлена работа медиков на борту воздушного судна. Самого Кернеса на видео не видно.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи» — написал Фукс (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В клинике Charite, как сообщал «Рамблер», в настоящее время проходит лечение от возможного отравления российский оппозиционер Алексей Навальный. Несколько дней назад блогеру стало значительно лучше. Сейчас медики уже разрешают ему ненадолго вставать с койки.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Павел Фукс , Алексей Навальный , Геннадий Кернес , Харьков
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