Заболевшего COVID мэра Харькова увезли к Навальному 

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у Кернеса медики диагностировали двустороннее воспаление легких, развившееся в результате заражения коронавирусной инфекцией. СМИ отмечали, что мэр Харькова находится в коме. В администрации города журналистам завили, что Кернес находится в сознании, а также выразили уверенность, что отправка мэра за границу не планируется.

Бизнесмен и друг чиновника Павел Фукс опубликовал видео из салона частного самолета, которым харьковский мэр был доставлен в столицу Германии. В ролике запечатлена работа медиков на борту воздушного судна. Самого Кернеса на видео не видно.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите". Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи» — написал Фукс (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).