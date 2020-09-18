Франция бьет рекорды по заражениям коронавирусом

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Санитарная служба Франции Santé publique опубликовала статистику заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки. За 24 часа зафиксированы 13 215 новых случаев. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии.

Накануне число зараженных за сутки составило 10 593 человека. Всего же с момента начала эпидемии во Франции заболели более 428 тысяч человек.

Общее число умерших составляет 31 249 пациентов. За последнюю неделю госпитализированы 3 626 человек, из которых 571 находятся в реанимации.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Израиль первым в мире ввел повторный карантин. Ограничения будут действовать три недели с возможностью продления на более долгий срок.

Сообщение Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний коронавирусом появились сначала на Общественная служба новостей.