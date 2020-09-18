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Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний коронавирусом 

Общественная служба новостей и ещё 17 1 час назад
Франция бьет рекорды по заражениям коронавирусом
Фото: AFP
Санитарная служба Франции Santé publique опубликовала статистику заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки. За 24 часа зафиксированы 13 215 новых случаев. Этот показатель является рекордным с момента начала пандемии.
Накануне число зараженных за сутки составило 10 593 человека. Всего же с момента начала эпидемии во Франции заболели более 428 тысяч человек.
Вторая волна: в Европе вводят новые ограничения
Общее число умерших составляет 31 249 пациентов. За последнюю неделю госпитализированы 3 626 человек, из которых 571 находятся в реанимации.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Израиль первым в мире ввел повторный карантин. Ограничения будут действовать три недели с возможностью продления на более долгий срок.
Сообщение Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний коронавирусом появились сначала на Общественная служба новостей.
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В мире , Новости Москвы , Франция
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