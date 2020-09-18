В Киеве призвали изменить Минские соглашения 

"Президент во время декабрьского саммита прошлого года лидеров "нормандского формата" в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", — заявил Резников в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.