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В Киеве призвали изменить Минские соглашения 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Киеве призвали изменить Минские соглашения
Фото: РИА Новости
Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а Минские соглашения требуют изменений, заявил вице-премьер страны, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников.

"Президент во время декабрьского саммита прошлого года лидеров "нормандского формата" в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", — заявил Резников в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

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В мире , Алексей Резников , Верховная Рада , Киев , Минск
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