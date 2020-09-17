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Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником 

РИА Новости и ещё 4 10 минут назад
Пентагон счел Россию и Китай главными соперниками США
Фото: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Россия и Китай являются главными стратегическими соперниками США, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в американском центре Rand Corporation, текст его выступления опубликован на сайте военного ведомства.

"Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", — сказал он.

По словам Эспера, обе страны модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.

"Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это", — добавил глава Пентагона.

Ранее в пресс-службе посольства России в Вашингтоне, комментируя утверждения генерала ВВС США Тимоти Рэя об опасности, исходящей от Москвы и Пекина, заявили, что американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного диалога.
Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из Прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Североатлантическом альянсе прекрасно об этом знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе.
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Комментарии
В мире , Марк Эспер , Министерство обороны , Пентагон , НАТО , Китай , США
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