Пентагон счел Россию и Китай главными соперниками США

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"Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", — сказал он.

По словам Эспера, обе страны модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.

"Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это", — добавил глава Пентагона.

Ранее в пресс-службе посольства России в Вашингтоне, комментируя утверждения генерала ВВС США Тимоти Рэя об опасности, исходящей от Москвы и Пекина, заявили, что американские военные раздувают "российскую угрозу" вместо продуктивного диалога.

Дипломаты призвали американские власти "не раздувать антироссийские настроения в обществе" и "сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности".