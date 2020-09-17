Трамп обозначил главную угрозу выборам президента в США

По мнению американского политика и кандидата в президенты, голосование по почте - это угроза, серьезнее чем вероятность иностранного вмешательства в выборы.

Стоит отметить, что Трамп и ранее критиковал процедуру голосования по почте. Он уверен, что такие выборы могут быть сфальсифицированы.