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Трамп назвал главную угрозу президентским выборам в США

Газета.Ruиещё 2
24 минуты назад
Президент США Дональд Трамп считает главной угрозой предстоящим выборам в стране - голосование по почте. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
Трамп обозначил главную угрозу выборам президента в США
Фото: EPAEPA
По мнению американского политика и кандидата в президенты, голосование по почте - это угроза, серьезнее чем вероятность иностранного вмешательства в выборы.
"Самой большой угрозой нынешним выборам являются непрошеные бюллетени, рассылаемые миллионами и контролируемые губернаторами", - сказал Трамп.
Стоит отметить, что Трамп и ранее критиковал процедуру голосования по почте. Он уверен, что такие выборы могут быть сфальсифицированы.
Выборы президента пройдут в США 3 ноября.
В мире,Дональд Трамп,Fox News,Соединенные Штаты,
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