Трамп обозначил главную угрозу выборам президента в США

Президент США Дональд Трамп
считает главной угрозой предстоящим выборам в стране - голосование по почте. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
По мнению американского политика и кандидата в президенты, голосование по почте - это угроза, серьезнее чем вероятность иностранного вмешательства в выборы.
"Самой большой угрозой нынешним выборам являются непрошеные бюллетени, рассылаемые миллионами и контролируемые губернаторами", - сказал Трамп.
Стоит отметить, что Трамп и ранее критиковал процедуру голосования по почте. Он уверен, что такие выборы могут быть сфальсифицированы.
Выборы президента пройдут в США 3 ноября.