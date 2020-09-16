Лукашенко наказал предавших его дипломатов

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Лукашенко лишил ранга трех дипломатов 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил ранга ряд дипломатов, в том числе поддержавших протесты в стране.
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Так, по указу главы государства ранга чрезвычайного и полномочного посла лишились Павел Латушко, ранее работавший послом во Франции и Польше, и Игорь Лещеня, возглавлявший дипмиссию в Словакии.
Как сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу президента, решение связано с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу.
Латушко в последнее время работал директором Национального академического театра имени Янки Купалы, до этого долгое время трудился в госаппарате, в том числе был послом. Впоследствии он перешел в оппозицию и стал одним из ее лидеров, вошел в президиум Координационного совета по транзиту власти, который объявили неконституционным.
Лещеня 16 августа, еще будучи послом в Словакии, выступил с видеообращением, в котором заявил, что он в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан.
Обоих уволили с занимаемых должностей, Латушко выехал в Польшу.
Еще одним указом Лукашенко уволил и лишил дипломатического ранга посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Дипломат возглавлял дипмиссию в Латвии с 2018 года, до этого работал послом в Чехии.
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Комментарии
В мире , Видео , Павел Латушко , Игорь Лещеня , Александр Лукашенко
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