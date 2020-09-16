Кернеса готовятся транспортировать в Шарите

Геннадия Кернеса готовятся транспортировать в Германию . Борт уже ждет вылета в Харькове , сообщает «Телеграф» со ссылкой на источник в харьковской мэрии.

По неофициальным данным, Кернес находится без сознания. В Германии он будет проходить лечение, там его ждут четыре больницы. Выбор конкретного лечебного заведения будет зависеть от состояния украинского политика.

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что у мэра Харькова произошел инсульт. Однако позже в мэрии города данную информацию опровергли.

В четверг, 10 сентября, Кернеса госпитализировали с коронавирусом. : 15 сентября эту информацию официально подтвердили в Харьковском горсовете.