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Геннадия Кернеса готовятся транспортировать в Шарите 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Фото: РИА Новости
Геннадия Кернеса готовятся транспортировать в Германию. Борт уже ждет вылета в Харькове, сообщает «Телеграф» со ссылкой на источник в харьковской мэрии.
По неофициальным данным, Кернес находится без сознания. В Германии он будет проходить лечение, там его ждут четыре больницы. Выбор конкретного лечебного заведения будет зависеть от состояния украинского политика.
Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что у мэра Харькова произошел инсульт. Однако позже в мэрии города данную информацию опровергли.
В четверг, 10 сентября, Кернеса госпитализировали с коронавирусом. : 15 сентября эту информацию официально подтвердили в Харьковском горсовете.
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В мире , Украина , Геннадий Кернес , Германия , Харьков
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