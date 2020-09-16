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11 процентов молодых американцев назвали евреев виновниками холокоста 

Lenta.ru и ещё 1 45 минут назад
Молодые американцы назвали евреев виновниками холокоста
Фото: Reuters
Одиннадцать из ста американцев в возрасте от 18 до 39 лет назвали евреев виновниками холокоста. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в 50 штатах США Комиссией по материальным искам евреев в Германии, сообщается на ее сайте.
Особенно часто такой ответ на этот вопрос давали в Нью-Йорке — там его посчитали верным 19 процентов опрошенных. При этом тот факт, что в ходе массового истребления погибли 6 миллионов евреев, оказался известен лишь чуть более трети молодых жителей США. Более 36 процентов считают, что жертвами нацистов стали 2 миллиона или менее.
Кроме того, почти каждый второй из участников интервью не смог назвать ни одного концентрационного лагеря или еврейского гетто времен Второй мировой. Всего по стране таких опрошенных было 48 из ста, а больше всего — 60 процентов — в штате Техас Президент организации Гидеон Тейлор назвал результаты «шокирующими и огорчительными» и призвал усилить борьбу против отрицания холокоста на онлайн-платформах: именно там, считают исследователи, происходит искажение исторических данных.
Сообщается, что в рамках исследования по всей стране прошло более 1000 интервью. Точного числа участников организация не называет.
В мае текущего года стало известно, что президент США Дональд Трамп собрался подписать новый закон об образовании, благодаря которому школьники станут получать больше знаний о преступлениях нацистов.
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Комментарии 1
В мире , Социология , США , Дональд Трамп , Нью-Йорк
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