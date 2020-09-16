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Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Лукашенко уволил посла в Латвии
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Кроме того, Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла за поступки, «порочащие государственную (дипломатическую) службу», говорится в сообщении.
24 августа Лукашенко подписал указ об отставке посла республики в Словакии Игоря Лещени, который ранее поддержал протесты оппозиции.
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В мире , Прибалтика , СНГ , Павел Латушко , Игорь Лещеня , Александр Лукашенко , Латвия
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