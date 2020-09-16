Лукашенко уволил посла в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Кроме того, Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла за поступки, «порочащие государственную (дипломатическую) службу», говорится в сообщении.
24 августа Лукашенко подписал указ об отставке посла республики в Словакии Игоря Лещени, который ранее поддержал протесты оппозиции.