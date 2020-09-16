Лукашенко уволил посла в Латвии

Все новости на карте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

24 августа Лукашенко подписал указ об отставке посла республики в Словакии Игоря Лещени, который ранее поддержал протесты оппозиции.