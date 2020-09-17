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Мэра Харькова госпитализировали в немецкую клинику самолётом 

News.ru и ещё 5 9 минут назад
Мэра Харькова увезли в ФРГ лечить от коронавируса
Фото: gepard59/instagram.com
Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в Германию вечером 16 сентября.
По данным Национальной общественной телерадиокомпании Украины, за Кернесом из Нюрнберга прибыл самолёт Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD. Согласно информации сервиса Flightradar24, этот самолёт в ночь на 17 сентября приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд.
Борт принадлежит компании FAI Aviation Group, которая, в том числе, предлагает услуги по медицинским перевозкам. Самолёт с этим бортовым номером перевозил в берлинскую клинику из больницы Омска российского оппозиционера Алексея Навального.
Мэра Харькова госпитализировали в 17-ю горбольницу с двусторонним воспалением лёгких 14 сентября. По данным источника в офисе президента Украины, он находится в коме, писал NEWS.ru.
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В мире , Украина , Алексей Навальный , Геннадий Кернес , Германия , Харьков
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