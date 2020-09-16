На Украине набирает обороты скандал из-за провала спецоперации

Спецслужбы США Великобритании заподозрили, что Зеленский ведет пророссийскую политику, рассказывает в интервью Polskie Radio Григорий Омельченко . В стране набирает обороты скандал из-за провала якобы спецоперации по поимке российских наемников. Генерал уверен, что именно руководство страны сорвало спецоперацию, а теперь нагло лжет о ней своему народу.

Генерал-лейтенант Григорий Омельченко о деле задержанных в Минске «вагнеровцев»

Скандал из-за провала якобы спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины по поимке российских наемников, причастных к ряду террористических актов, совершенных на территории Украины, набирает обороты.

Стоит также напомнить, что по данным бежавшего в США экс-генерала КГБ Юрия Швеца, а также российского политолога Андрея Пионтковского действующий глава Офиса президента Украины Андрей Ермак является российским агентом под кодовым именем «Козырь».

Представители Офиса президента, генеральный прокурор и СБУ категорически отрицают не только обвинения о сливе информации в РФ, но и любую информацию о проведении этой спецоперации.

О том, действительно ли предпринимались попытки проведения спецоперации, и о причинах ее провала в интервью Русской службе Польского Радио рассказал Григорий Омельченко, Герой Украины, эксперт, бывший консультант Комиссии по вопросам обороны и государственной безопасности Верховной Рады Украины

Операция по установлению всех оперативных данных по «вагнеровцам», которые принимали участие в войне против Украины на территории Донецкой и Луганской областей, началась проводится еще с 2014 года, после того, как были сбиты несколько военных самолетов вооруженных сил Украины и 17 июля был сбит гражданский малазийский Боинг МН17. Уже тогда СБУ совместно с Военной разведкой проводили оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению этих террористических актов.

Эта информация собиралась агентурным, оперативным и разведывательным путем. Конечно, без помощи наших союзников из ЕС , стран НАТО и США невозможно было бы провести эту очень сложную и дорогостоящую спецоперацию. Операция по поимке террористов проходила довольно успешно, и совместные усилия конечно бы дали результат, если бы не предательство на самом высоком политическом уровне. Согласно той информации, которой я владею, часть из которой уже опубликована в украинских СМИ, можно сделать вывод о том, что политическое руководство Украины не только сорвало эту спецоперацию на завершающей, финальной фазе, но еще и нагло лжет о ней своему украинскому народу.

О том, что операция была провалена, я узнал еще 31 июля. Далее нужно было анализировать то, как на это отреагирует Кремль, которому была слита информация, как он для этого будет использовать Беларусь и проходящие там президентские выборы.

Эксперт также коснулся вопроса, ведутся ли дальнейшие расследования деятельности наемников на территории Украины:

Расследование по уголовным делам и далее ведется. На сегодняшний день собраны доказательства процессуального характера в отношении более, чем 30 участников террористических актов. После задержания любого из этих лиц, ему тут же будет предъявлено подозрение, этот человек будет задержан, после чего судом будет выбрана мера пресечения содержания под стражей без возможности внесения залога. После чего террориста ожидает суд и жесткое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

В процессуальном плане собрано очень много доказательств. Все документы против «вагнеровцев» будут также направлены в Международный трибунал и ООН , где уже рассматривается дело «Украина против России». Все эти доказательства будут свидетельствовать о том, что Россия имеет непосредственное, прямое отношение к военной агрессии против Украины.

Григорий Омельченко также рассказал о еще одной, скрытой, цели проведения данной спецоперации:

Зеленский после победы на президентских выборах сообщил, что очень хочет посмотреть в глаза Путину, а начал заглядывать ему в рот. Он просто показал, что является по своей ментальности малороссом — пророссийски настроенным гражданином Украины.

Я уже публиковал материалы о том, что Владимиру Зеленскому в общих чертах о проведении этой спецоперации докладывали в марте этого года. Докладывала СБУ и Военная разведка Украины. Западные партнеры Украины, в первую очередь США, решили проверить, насколько Зеленский является пророссийским, и, самое главное, нет ли в его окружении, в первую очередь, в силовом блоке, российских кротов (агентов спецслужб РФ). Эта операция начала проводиться параллельно с операцией по поимке «вагнеровцев». По большом счету, для США «вагнеровцы» не представляли никакой ценности, они их сотнями похоронили в песках Сирии, проводя свои спецоперации. А всю информационную базу и разведданные они имели практически на всех членов ЧВК.