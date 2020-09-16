Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Сторонники Лукашенко вышли на митинг в центре Минска 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Сторонники Лукашенко вышли на митинг в центре Минска
Фото: РИА Новости
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко вышли на митинг в центре Минска в поддержку стабильности и безопасности в республике.
В мероприятии, которое сами участники охарактеризовали как «крестный ход», приняли участие порядка 200 человек. Около 19.00 они собрались на площади Независимости, одной из наиболее популярных площадок сбора у участников массовых акций в столице, после чего организованной колонной выдвинулись по проспекту Независимости в сторону площади Победы, передает РИА «Новости».
По пути участники шествия скандировали лозунги в поддержку Лукашенко, а также единства, стабильности и процветания своей страны. Время от времени кто-то в колонне начинал петь советские военные песни. В руках многие несли флаги Белоруссии, СССР, флаги с изображением георгиевской ленты. Некоторые также несли в руках цветы и православные иконы.
Ранее в Белоруссии заявили, что ущерб от несанкционированных протестных акций составляет почти 22 млн рублей.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Генсек ООН заявил об утрате контроля над вспышкой коронавируса Генсек ООН заявил об утрате контроля над вспышкой коронавируса Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций
Комментарии 2
В мире , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву обрушится ураган
На Москву обрушится ураган
Запад после Белоруссии готовит вторжение в Россию
Запад после Белоруссии готовит вторжение в Россию
«Есть распоряжение меня убить»: Вашингтон давит на Москву
«Есть распоряжение меня убить»: Вашингтон давит на Москву
Что стало с self-made woman Ириной Хакамадой
Что стало с self-made woman Ириной Хакамадой
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51