«Держаться вместе»: Лукашенко сделал предложение Шойгу 

По словам Лукашенко, власти Белоруссии приветствуют совместные российско-белорусские учения «Славянское братство», которые проходят под Брестом.

«Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет. Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти», — отметил белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что «в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру границ страны».

«Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе, и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает», — заявил Лукашенко.

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста. Сегодня Служба внешней разведки России заявила, что за организацией акций протеста в Белоруссии стоят США.