Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Милиционеры пришли к детям без масок» 

Артём Кульша 58 минут назад
«Милиционеры пришли к детям без масок»
Фото: РИА Новости
Сотрудник милиции провел беседу с воспитанниками одного из детских садов в Минске. Об этом сообщает «Ребенок.by».
Читатель рассказал изданию, что некоторое время назад выглянул в окно, увидел в детском саду №344 милиционера, который общается с воспитанниками учреждения, очень удивился, сделал фотографию и отправил в чат района.

«Меня возмутило два момента. Во-первых, почему родителям об этом ничего не сообщили. Во-вторых, милиционер пришел к маленьким детям без маски», — заявил он.

Заведующая детским садом №344 отказалась от комментариев, а отец одного из детей, с которыми общался сотрудник милиции, рассказал, что, по словам методиста, инспектор по делам несовершеннолетних рассказывал детям о правилах дорожного движения (ПДД) и основах безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Также мужчина сообщил, что подобные мероприятия проходили в детском саду №344 и раньше, например, в 2019 году туда приходили сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Белоруссии.
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
Комментарии
В мире , МЧС , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты Апексимовой забили тревогу
Фанаты Апексимовой забили тревогу
«Извините, но это дно»
«Извините, но это дно»
Стало известно о закрытии шоу Comedy Woman
Стало известно о закрытии шоу Comedy Woman
ВВС США испытали «истребитель шестого поколения»
ВВС США испытали «истребитель шестого поколения»
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Опубликовано видео обморока Боярского
00:33
Опубликовано видео обморока Боярского
Шоу-бизнес
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение