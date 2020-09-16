«Милиционеры пришли к детям без масок» 

Сотрудник милиции провел беседу с воспитанниками одного из детских садов в Минске . Об этом сообщает «Ребенок.by».

Читатель рассказал изданию, что некоторое время назад выглянул в окно, увидел в детском саду №344 милиционера, который общается с воспитанниками учреждения, очень удивился, сделал фотографию и отправил в чат района.

«Меня возмутило два момента. Во-первых, почему родителям об этом ничего не сообщили. Во-вторых, милиционер пришел к маленьким детям без маски», — заявил он.

Заведующая детским садом №344 отказалась от комментариев, а отец одного из детей, с которыми общался сотрудник милиции, рассказал, что, по словам методиста, инспектор по делам несовершеннолетних рассказывал детям о правилах дорожного движения (ПДД) и основах безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).