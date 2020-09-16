Запад после Белоруссии готовит вторжение в Россию 

Выбор очевиден, отметил эксперт, поскольку Калининградская область может быть опасна для приграничных стран НАТО в случае обострения ситуации. По словам Гаспаряна, раскачивание политической ситуации в России изначально своей целью ставили создатели Telegram-канала NEXTA.

Это предположение доказывает тот факт, что недавно они призвали жителей 106 городов РФ выйти на улицы в рамках Дня перемен. Попытки по дестабилизации ситуации в РФ уже предпринимаются, поэтому россиянам уже сейчас стоит готовиться к «интервенциональным действиям» на территории страны, добавил Гаспарян.

Он также подчеркнул, что вся активность провокаторов контролируется и координируется из центров, расположенных в Польше и Литве. Эти же эксперты, по его словам, инициировали беспорядки в Белоруссии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», вооруженные силы Североатлантического альянса (НАТО) впервые за 35 лет отработали нанесение массированного ядерного удара по территории России. Так аналитики прокомментировали недавние полеты американских бомбардировщиков B-52 у российских границ