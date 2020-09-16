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Запад после Белоруссии готовит вторжение в Россию 

Павел Тиунов 38 минут назад
Запад после Белоруссии готовит вторжение в Россию
Фото: РИА Новости
Закончив свои дела в Белоруссии, западные провокаторы устремятся в Россию, заявил изданию Rubaltic.ru политолог Армен Гаспарян. По его мнению, первым атаку придется выдержать Калининграду.
Выбор очевиден, отметил эксперт, поскольку Калининградская область может быть опасна для приграничных стран НАТО в случае обострения ситуации. По словам Гаспаряна, раскачивание политической ситуации в России изначально своей целью ставили создатели Telegram-канала NEXTA.
Это предположение доказывает тот факт, что недавно они призвали жителей 106 городов РФ выйти на улицы в рамках Дня перемен. Попытки по дестабилизации ситуации в РФ уже предпринимаются, поэтому россиянам уже сейчас стоит готовиться к «интервенциональным действиям» на территории страны, добавил Гаспарян.
Он также подчеркнул, что вся активность провокаторов контролируется и координируется из центров, расположенных в Польше и Литве. Эти же эксперты, по его словам, инициировали беспорядки в Белоруссии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вооруженные силы Североатлантического альянса (НАТО) впервые за 35 лет отработали нанесение массированного ядерного удара по территории России. Так аналитики прокомментировали недавние полеты американских бомбардировщиков B-52 у российских границ
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В мире , Армен Гаспарян , НАТО
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