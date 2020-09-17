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Эксперт оценил озвученные Киевом «истинные причины» потери Крыма 

РИА Новости и ещё 16 22 минуты назад
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью телеканалу "Звезда" озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало свою версию того, почему Крым ушел из-под контроля Киева. Причинами такого развития события названы "преступное сокращение" украинской армии в 2012 и 2013 годах, значительное понижение штатной численности военкоматов, "уничтожение ПВО Крыма", незаконные организационных изменениях в ВСУ, что не позволило сформировать "ударную группу" в период крымских событий, а также неприятие мер по реагированию на внешние угрозы.
По словам Безпалько, произошедшее никак не связано с тем, что в стране была слишком слабая армия и недостаток вооружения. В Киеве, по его словам, не понимают, что данные события обусловлены тем, что сама по себе Украина представляет собой лоскутное одеяло, "собранное из разных территорий, которые в свое время принадлежали разным цивилизациям".

Он подчеркнул, что именно это обусловливает центробежную тенденцию в стране. "Неужели те люди, которые сидят во Львове и те, что сидят в Донецке, зависят от количества военкоматов, танков или самолетов? Конечно, нет", — добавил Безпалько.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
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Комментарии 6
В мире , Видео , Богдан Безпалько , ООН , ТК "Звезда" , Республика Крым
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