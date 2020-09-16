Россия положит начало конца США 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», американское издание The National Interest написало, что Арктика приобрела мировое значение, США серьезно уступают конкурентам в этом регионе, а сотрудничество России и Китая там может стать для них технотриллером и ночным кошмаром.

По мнению Солонникова, главы Института современного государственного развития, американцы могут считать угрозой то, что Китай, который связан с Европой главным образом через контролируемые ими проливы, стремится выстроить транспортные отношения с Европой с помощью России через Северный морской путь (СМП).

«Не потому, что Россия и Китай будут угрожать безопасности США в Арктике. Все понимают, что это из серии мифов», — подчеркнул он.

По словам политолога, российско-китайское сотрудничество в Арктике может стать причиной потери Соединенными Штатами Америки глобального доминирования.