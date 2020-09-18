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Глава Еврокомиссии объявила «Северный поток — 2» политическим проектом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 25 минут назад
В ЕС «Северный поток — 2» сочли политическим проектом
Фото: EPA
Проект «Северный поток — 2» является не только экономическим, но и политическим, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Надежда на развитие наших отношений (с Россией) со строительством этого газопровода уменьшается», — приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Echos.

Фон дер Ляйен заявила, что Москва «не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой». По мнению главы ЕК, необходимо «реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос отношений» ЕС и России.
Она отметила, что в Европе «долгое время исповедовали сугубо экономический подход к этой теме». Однако фон дер Ляйен «убеждена, что это одновременно и в высшей степени политический проект». При этом «поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению», сказала она.
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В мире , Европа , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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