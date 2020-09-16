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ВОЗ опасается эпидемии туберкулеза в Европе 

ТАСС 29 минут назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с тревогой наблюдает за ростом числа больных туберкулезом в Европе и не исключает эпидемию к концу года. Об этом заявила в среду представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на пресс-конференции в ТАСС в формате онлайн, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемическую ситуацию с туберкулезом.

"Мы очень боимся, что к концу года увидим рост числа заболевших и новую эпидемию туберкулеза, которую надо предупредить. Это очень важно для нас", — сказала Вуйнович.

Чтобы предотвратить эпидемию, европейские страны, по ее словам, должны реагировать на этот вызов, причем не только на уровне системы здравоохранения, но и на политическом уровне. Вуйнович констатировала, что в Европе за первые шесть месяцев этого года было выявлено меньше случаев заболевания туберкулезом, чем за аналогичный период прошлого года, однако это не означает, что больных стало меньше, поскольку система диагностики была парализована пандемией коронавируса. Как пояснила представитель ВОЗ, если пока не удастся выявить туберкулез у 15% заболевших, то впоследствии прирост больных может составить 30%.

"Ситуация очень тревожная, об этом надо говорить всем", — резюмировала Вуйнович.

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В мире , Видео , Европа , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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