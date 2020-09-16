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Тихановская раскрыла на что пойдет миллиардный кредит от РФ 

Павел Тиунов 1 час назад
Тихановская раскрыла на что пойдет миллиардный кредит от РФ
Фото: РИА Новости
Кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, который был выдан Белоруссии Россией, пойдет на приобретение экипировки для ОМОНа, а также будет потрачен на разгон митингов и аресты, заявила в интервью изданию LB.ua l экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. По ее словам, белорусские власти уже заявили о готовящейся закупке бронежилетов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Москва предоставит Минску займ в размере 1,5 миллиарда долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что деньги пойдут на рефинансирование белорусских долгов. Независимые аналитики предположили, что частью средств Лукашенко может погасить задолженность за газ перед Россией.
У бывшего претендента на пост главы республики Светланы Тихановской свое мнение на счет предназначения российского кредита. По ее словам, в Белоруссии заёмные средства идут «не на больницы», а на «разгоны, аресты и экипировку для ОМОНа».

«Мы уже видели запрос на закупку бронежилетов. Для кого эти бронежилеты? От кого они собираются защищаться?» — подчеркнула оппозиционерка.

При этом Тихановская пояснила, что возврат кредита должен будет обеспечить лично Александр Лукашенко.
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В мире , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко
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