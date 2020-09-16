Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой

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Беседа, как утверждает Деркач, состоялась в ноябре 2016 года. Байден спрашивает Порошенко о его разговоре с Трампом. Украинский лидер отвечает, что беседа была более теплой и искренней, чем он ожидал.

Байден говорит, что Трамп как собака, которая бежит за машиной по дороге, потом хватает ее, но не понимает, что с ней делать.

В мае депутат Деркач уже обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma, и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице.