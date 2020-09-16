Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад
Бывший вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко сравнил американского лидера Дональда Трампа с собакой. Аудиозапись их предполагаемого разговора опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач, передает «Страна.ua». Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube.
Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Беседа, как утверждает Деркач, состоялась в ноябре 2016 года. Байден спрашивает Порошенко о его разговоре с Трампом. Украинский лидер отвечает, что беседа была более теплой и искренней, чем он ожидал.
Байден говорит, что Трамп как собака, которая бежит за машиной по дороге, потом хватает ее, но не понимает, что с ней делать.
В мае депутат Деркач уже обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma, и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице.
Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене. Он заявил, что аудиозаписи сфабрикованы, поскольку пятая колонна Кремля «начала масштабную спецоперацию против Украины».
В мире,Украина,США,Андрей Деркач,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Петр Порошенко,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители