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На Украине опубликовали очередные записи разговоров Байдена и Порошенко 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
На Украине опубликовали записи бесед Байдена и Порошенко
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач опубликовал очередные аудиозаписи разговоров экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, сообщает «Страна.ua».
Первая беседа датирована 16 ноября 2016 года. В ней Байден говорит Порошенко о трудностях с передачей дел по Украине новой администрации в Белом доме.
В мае депутат Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена 2016 года. На них вице-президент США предлагал украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, а также называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице.
Против Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Он заявил, что аудиофайлы сфабрикованы, поскольку пятая колонна Кремля «начала масштабную спецоперацию против Украины».
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В мире , США , Украина , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Верховная Рада
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