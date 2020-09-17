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«Переехавший в Москву» сын Лукашенко попал на видео в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай, который, по информации российских СМИ, «переехал в Москву», попал на видео в Минске. Запись опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко посетил женский форум «За Беларусь» в Минске. На кадрах сторонники белорусского лидера подходят к нему и обнимают его. Одна из женщин поцеловала Лукашенко в щеку и оставила след от помады. При этом слева от главы республики на заднем плане стоит его сын.
Ранее в гимназии при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова ответили на данные о переводе Николая Лукашенко. «Нет, это не правда, ничего подобного», — сказал собеседник РИА Новости.
17 сентября сообщалось, что Николай Лукашенко якобы переехал в Москву и будет учиться в гимназии при МГУ под чужой фамилией. Бывший президент Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович подтвердил «Комсомольской правде» эту информацию. По его словам, лицей при Белорусском государственном университете, где Николай Лукашенко учился ранее, осудил насилие силовиков в отношении протестующих, и власти решили, что сыну главы государства будет некомфортно там учиться.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Во время одного из массовых митингов в Минске Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Его сопровождал младший сын, также вооруженный автоматом.
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Комментарии 14
В мире , СНГ , Александр Войтович , Николай Лукашенко , Александр Лукашенко , МГУ , РАН , РИА Новости , Комсомольская правда , Минск , Москва
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