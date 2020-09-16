Грузия модернизирует ПВО против самолетов России 

Грузия договорилась с израильскими оружейниками о модернизации системы противовоздушной обороны (ПВО), которая в большей мере предназначена для борьбы с российской авиацией, сообщает «Свободная пресса». По словам экспертов, сделка повысит шансы грузин на успешную защиту рубежей, но гарантированно опустошит госбюджет.

Автор статьи подчеркивает, что в результате российско-грузинского конфликта в 2008 году только по официальным данным было сбито четыре отечественных военных самолета. В Тбилиси тогда говорили об уничтоженных 21 самолете и 3 вертолетах военно-воздушных сил России.

«Это стало самым серьезным противодействием со стороны Тбилиси, которого российская армия никак не ожидала, рассчитывая на полное господство в небе», — говорится в материале.

Оценив сильные и слабые стороны грузинской армии в конфликте с Россией, военное руководство страны приняло решение модернизировать средства ПВО при помощи израильской компании «Рафаэль».

В настоящее время грузины вооружены лишь старыми советскими системами. Журналисты, комментируя новость, отмечают, что Грузия «готова пустить кровь России» в случае очередного витка борьбы за Абхазию и Южную Осетию.