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Грузия модернизирует ПВО против самолетов России 

Павел Тиунов 57 минут назад
Грузия модернизирует ПВО против самолетов России
Фото: РИА Новости
Грузия договорилась с израильскими оружейниками о модернизации системы противовоздушной обороны (ПВО), которая в большей мере предназначена для борьбы с российской авиацией, сообщает «Свободная пресса». По словам экспертов, сделка повысит шансы грузин на успешную защиту рубежей, но гарантированно опустошит госбюджет.
Автор статьи подчеркивает, что в результате российско-грузинского конфликта в 2008 году только по официальным данным было сбито четыре отечественных военных самолета. В Тбилиси тогда говорили об уничтоженных 21 самолете и 3 вертолетах военно-воздушных сил России.

«Это стало самым серьезным противодействием со стороны Тбилиси, которого российская армия никак не ожидала, рассчитывая на полное господство в небе», — говорится в материале.

Оценив сильные и слабые стороны грузинской армии в конфликте с Россией, военное руководство страны приняло решение модернизировать средства ПВО при помощи израильской компании «Рафаэль».
В настоящее время грузины вооружены лишь старыми советскими системами. Журналисты, комментируя новость, отмечают, что Грузия «готова пустить кровь России» в случае очередного витка борьбы за Абхазию и Южную Осетию.
При этом военный аналитик Виктор Мураховский подчеркивает, что сделка с израильтянами влетит для Тбилиси «в копеечку» и с большой долей вероятности опустошит госбюджет. При этом, по его словам, грузинам необходимо учитывать, что российская авиация в своем развитии тоже не стояла на месте и наверняка сможет преподнести сюрприз в случае возобновления военного конфликта.
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Комментарии
В мире , Армия , Конфликты , Виктор Мураховский , Грузия
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