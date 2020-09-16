На вопрос журналистов украинского издания "Левый берег", будут ли предоставлены Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он "мирно уйдет", Тихановская заявила:

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе".

На дополнительный вопрос о гарантиях безопасности Лукашенко, Тихановская ответила, что президент получит "даже больше". При этом она не уточнила, что имеет в виду под "большими" гарантиями.