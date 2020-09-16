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Тихановская заявила, что даст Лукашенко «гарантии безопасности», если он уйдет «мирно» 

ТАСС и ещё 21 48 минут назад
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова предоставить действующему главе государства Александру Лукашенко "гарантии безопасности", если он "мирно" отойдет от власти.
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На вопрос журналистов украинского издания "Левый берег", будут ли предоставлены Александру Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он "мирно уйдет", Тихановская заявила:

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе".

На дополнительный вопрос о гарантиях безопасности Лукашенко, Тихановская ответила, что президент получит "даже больше". При этом она не уточнила, что имеет в виду под "большими" гарантиями.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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