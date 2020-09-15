Все министры Ирландии ушли на самоизоляцию

Все члены правительства Ирландии будут помещены на карантин из-за сообщений о плохом самочувствии министра здравоохранения республики. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя парламента Шона О'Фёриэл.

"Очень важная информация. Мне сказали, что из-за сегодняшних событий кабинет должен быть помещен на самоизоляцию", — заявил О'Фёриэл.

Отмечается, что глава ирландского минздрава накануне резко почувствовал себя плохо. Врачи заподозрили у него COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.