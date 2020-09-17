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ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19 

Российская Газета и ещё 41 28 минут назад
Из-за COVID-19 стали госпитализировать больше молодых
Фото: AP Photo / Jean-Francois Badias
По данным ВОЗ, в мире увеличивается количество госпитализаций людей в возрасте от 15 до 49 лет, инфицированных COVID-19.
Как отметила на пресс-конференции эксперт Всемирной организации здравоохранения доктор Мария Ван Керхове, средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, в последние недели заметно снижается. Она также сказала, что один и тот же человек может заразиться гриппом и COVID-19, добавив, что ВОЗ изучает распространенность такой комбинации, сообщает Guardian.
Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан пояснил, что коронавирус все еще наносит тяжелый урон и мы еще не знаем его всех последствий. Он отметил, что сезон гриппа в южном полушарии пока является относительно слабым, хотя "ситуация может легко ухудшиться". "Это может вселить некоторую надежду в жителей Северного полушария, куда он приходит позже", — сказал эксперт, добавив, что, пока нет никаких гарантий того, что сезонный грипп не распространится в большом масштабе.
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В мире , Другое , ВОЗ , The Guardian
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