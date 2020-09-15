Школьница послушала музыку с телефона и умерла

В городе Ройет, столице одноименной провинции на северо-востоке Таиланда , школьница умерла в собственной кровати во время прослушивания музыки с подключенного к зарядному устройству смартфона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело 16-летней Таниалук Фай Пхадасри (Thanyaluck Fai Phadasri) было найдено в четверг, 10 сентября. Она сжимала в руках обгоревший телефон, на шее и руках остались ожоги. Родители обнаружили труп дочери рядом с ее учебниками, когда пришли в комнату девочки, чтобы позвать ее на ужин.

39-летний отец погибшей попытался сделать дочери сердечно-легочную реанимацию и вызвал врачей. Однако помочь Пхадасри не удалось, прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

По словам полицейских, девушка, скорее всего, занималась в своей комнате и слушала музыку с телефона через наушники в тот момент, когда получила смертельный удар током.

Похороны Пхадасри прошли в субботу, 12 сентября, в местном буддийском храме, попрощаться с ней пришли семья и друзья.

Ранее сообщалось, что в тайском городе Нан 32-летний курьер скончался в собственной кровати во время игры на подключенном к зарядному устройству мобильном телефоне. Его тело обнаружили друзья спустя два дня после его гибели.