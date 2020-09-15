Композиция под названием «Вова» была опубликована в Youtube 15 сентября.

«Будь здорова, моя чернобровая, Вова покупает билет до Ростова, вчера еще была у нас священная корова, а ныне Вова щеголяет до Ростова», — поется в припеве.

Лидер группы, музыкант и писатель Сергей Жадан объяснил, что в песне содержится ирония над украинцами, которые зачастую слишком полагаются на личность, а затем разочаровываются в ней. По его словам, релиз состоялся накануне новой избирательной кампании на Украине, когда «снова создаются кумиры, когда снова кричат об измене и победе».

Как сообщал «Рамблер», 46-летний Сергей Жадан — украинский поэт, прозаик и эссеист, переводчик, певец и музыкант, участник украинских рок-групп «Жадан і Собаки» и «Линия Маннергейма». Автор романов «Депеш Мод» , «Ворошиловград», «Месопотамия», «Интернат», поэтических сборников «Цитатник», «Эфиопия», «Жизнь Марии», «Тамплиеры», «Антенна».