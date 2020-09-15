Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Вова покупает билет до Ростова»: Зеленскому на Украине посвятили песню 

Вероника Полынина 7 минут назад
«Вова покупает билет до Ростова»
Фото: Reuters
Украинская рок-группа «Жадан i Cобаки» посвятила песню президенту страны Владимиру Зеленскому, пишет «Украина.ру».
Композиция под названием «Вова» была опубликована в Youtube 15 сентября.

«Будь здорова, моя чернобровая, Вова покупает билет до Ростова, вчера еще была у нас священная корова, а ныне Вова щеголяет до Ростова», — поется в припеве.

Лидер группы, музыкант и писатель Сергей Жадан объяснил, что в песне содержится ирония над украинцами, которые зачастую слишком полагаются на личность, а затем разочаровываются в ней. По его словам, релиз состоялся накануне новой избирательной кампании на Украине, когда «снова создаются кумиры, когда снова кричат об измене и победе».
Как сообщал «Рамблер», 46-летний Сергей Жадан — украинский поэт, прозаик и эссеист, переводчик, певец и музыкант, участник украинских рок-групп «Жадан і Собаки» и «Линия Маннергейма». Автор романов «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамия», «Интернат», поэтических сборников «Цитатник», «Эфиопия», «Жизнь Марии», «Тамплиеры», «Антенна».
На президентских выборах 2019 года поддерживал Петра Порошенко, на досрочных парламентских выборах — партию «Голос» Святослава Вакарчука. Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды и переведены более чем двадцать языков.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Комментарии 1
В мире , Сергей Жадан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Depeche Mode
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Учительница оконфузилась на шоу «Кто хочет стать миллионером»
Учительница оконфузилась на шоу «Кто хочет стать миллионером»
В Россию возвращается жара
В Россию возвращается жара
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Путин жестко ответил Макрону по делу Навального
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение