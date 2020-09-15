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В Литве оценили военные учения России и Белоруссии 

RT на русском 1 час назад
В Литве оценили военные учения России и Белоруссии
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что совместные российско-белорусские военные учения в Брестской области для Литвы непосредственной угрозы не представляют.

«Проводятся плановые учения, о которых мы были информированы. Больших рисков от них, непосредственной угрозы для национальной безопасности мы не видим», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «размещённые в Литве подразделения стран — членов НАТО служат средством сдерживания и носят исключительно оборонительный характер».
Также Кароблис выразил обеспокоенность наращиванием военной составляющей в Калининградской области.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в тактическом учении «Славянское братство — 2020».
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В мире , Армия , Раймундас Кароблис , Министерство обороны , НАТО , ИТАР-ТАСС , Литва
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