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Пока вы не уснули: Грузия готовится «отомстить» России 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Грузия готовится «отомстить» России
Фото: Reuters
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Пенсии далеко не всех пенсионеров вырастут на тысячу рублей в 2021 году. Об этом экономический обозреватель Юрий Пронько заявил в своем фейсбуке.
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"Привет, это Навальный": первое заявление после комы

Дышать без посторонней помощи — удивительный и недооцененный процесс. Об этом политик Алексей Навальный написал в своем первом после отравления посте в инстаграме.
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Россия совершила крупнейшую атаку в Сирии

Россия совершила крупнейшую с марта атаку на террористов в Сирии. Об этом пишет Al Masdar News.
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Грузия приготовилась «пустить кровь» России

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой Rafael о модернизации систем ПВО страны и переобучении военных. Автор Forbes Дэвид Акс заявил, что с помощью израильтян Грузия может «пустить кровь» российским Военно-воздушным силам.
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Украина поставила Крыму водный ультиматум

Киев назвал условие для возобновления подачи воды в Крым, сообщает «Лента.ру». Чиновники согласны организовать водоснабжение полуострова только после его «возвращения» под контроль украинского руководства.
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Скандал с выходкой чеченцев в храме получил развитие

В Чечне отреагировали на поступок молодых людей, которые решили помыть ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Как заявил глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев, инцидент будет расследован, а его участников заставят принести извинения.
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ЕС нашел лучшее решение кризиса в Белоруссии

ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы стать лучшим выходом из кризисной ситуации, сказал, выступая на пленарном заседании Европарламента, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Актер Михаил Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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Широкову грозит тюрьма

Полиция возбудила уголовное дело в отношении футболиста Романа Широкова, избившего футбольного арбитра. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Комментарии
В мире , Юрий Пронько , Михаил Ефремов , Рустам Тапаев , Алексей Навальный , Татьяна Потяева , Роман Широков , Жозеп Боррель , ЕС , ОБСЕ , Европарламент , РИА Новости , Forbes , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Грузия
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