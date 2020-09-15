Пока вы не уснули: Грузия готовится «отомстить» России 

Все новости на карте

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Пенсии повысят не всем

Пенсии далеко не всех пенсионеров вырастут на тысячу рублей в 2021 году. Об этом экономический обозреватель Юрий Пронько заявил в своем фейсбуке.

"Привет, это Навальный": первое заявление после комы

Дышать без посторонней помощи — удивительный и недооцененный процесс. Об этом политик Алексей Навальный написал в своем первом после отравления посте в инстаграме.

Россия совершила крупнейшую атаку в Сирии

Россия совершила крупнейшую с марта атаку на террористов в Сирии. Об этом пишет Al Masdar News.

Грузия приготовилась «пустить кровь» России

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой Rafael о модернизации систем ПВО страны и переобучении военных. Автор Forbes Дэвид Акс заявил, что с помощью израильтян Грузия может «пустить кровь» российским Военно-воздушным силам.

Украина поставила Крыму водный ультиматум

Киев назвал условие для возобновления подачи воды в Крым, сообщает «Лента.ру». Чиновники согласны организовать водоснабжение полуострова только после его «возвращения» под контроль украинского руководства.

Скандал с выходкой чеченцев в храме получил развитие

В Чечне отреагировали на поступок молодых людей, которые решили помыть ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Как заявил глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев , инцидент будет расследован, а его участников заставят принести извинения.

ЕС нашел лучшее решение кризиса в Белоруссии

ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы стать лучшим выходом из кризисной ситуации, сказал, выступая на пленарном заседании Европарламента , глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Ефремов устроил шоу перед сокамерниками

Актер Михаил Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

Широкову грозит тюрьма

Полиция возбудила уголовное дело в отношении футболиста Романа Широкова, избившего футбольного арбитра. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.