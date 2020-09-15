Пока вы не уснули: Грузия готовится «отомстить» России 

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Пенсии повысят не всем
Пенсии далеко не всех пенсионеров вырастут на тысячу рублей в 2021 году. Об этом экономический обозреватель Юрий Пронько заявил в своем фейсбуке.
"Привет, это Навальный": первое заявление после комы
Дышать без посторонней помощи — удивительный и недооцененный процесс. Об этом политик Алексей Навальный написал в своем первом после отравления посте в инстаграме.
Россия совершила крупнейшую атаку в Сирии
Россия совершила крупнейшую с марта атаку на террористов в Сирии. Об этом пишет Al Masdar News.
Грузия приготовилась «пустить кровь» России
Грузия заключила соглашение с израильской фирмой Rafael о модернизации систем ПВО страны и переобучении военных. Автор Forbes Дэвид Акс заявил, что с помощью израильтян Грузия может «пустить кровь» российским Военно-воздушным силам.
Украина поставила Крыму водный ультиматум
Киев назвал условие для возобновления подачи воды в Крым, сообщает «Лента.ру». Чиновники согласны организовать водоснабжение полуострова только после его «возвращения» под контроль украинского руководства.
Скандал с выходкой чеченцев в храме получил развитие
В Чечне отреагировали на поступок молодых людей, которые решили помыть ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Как заявил глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев, инцидент будет расследован, а его участников заставят принести извинения.
ЕС нашел лучшее решение кризиса в Белоруссии
ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии, считает, что новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы стать лучшим выходом из кризисной ситуации, сказал, выступая на пленарном заседании Европарламента, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Актер Михаил Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Широкову грозит тюрьма
Полиция возбудила уголовное дело в отношении футболиста Романа Широкова, избившего футбольного арбитра. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.