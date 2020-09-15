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Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада 

ИА Regnum и ещё 2 43 минуты назад
Трамп признался в организации убийства Асада
Фото: Reuters
Несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, убийство Асада считалось лучшим вариантом и всё было для этого готово. однако в итоге Джеймс Мэттис, возглавлявший тогда Пентагон, выступил категорически против.

«Я полагал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис был против. Мэттис — это сильно переоценённый генерал», — сказал Трамп.

Трамп уточнил, что такой план разрабатывался в 2017 году.
Как сообщало ИА REGNUM, войска США до сих пор находятся на территории Сирии, не имея на это ни мандата ООН, ни разрешения правительства страны.
Их основной деятельностью остаются подготовка боевиков и разграбление нефтяных месторождений Сирии.
ИА Regnum: последние новости
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В мире , США , Башар Асад , Джеймс Мэттис , Дональд Трамп , Пентагон , ООН , Fox News
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