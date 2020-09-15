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Трамп назвал книгу Вудворда о нем ужасно скучной 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Трамп назвал книгу Вудворда о нем ужасно скучной
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с книгой известного американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage) и посчитал ее ужасно скучной.

"Я просмотрел ее вчера вечером, и она ужасно скучная", — сказал Трамп в эфире телеканала FoxNews.

Книга поступила в продажу во вторник.
Ранее американские СМИ опубликовали выдержки из книги. В частности, Вудворд пишет, что Трамп признавал, что знал о том, что коронавирус опасен, при этом публично неоднократно преуменьшал его серьезность. Комментируя публикацию выдержек из книги Вудворда, Трамп заявил, что он не хотел создавать панику в стране.
Кроме того, газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги "Ярость" написала, что президент США заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали. В газете, которая приводит выдержки из книги Вудворда, говорится, что Трамп рассказывал о "неслыханной" системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году. По словам автора книги, после этого заявления анонимные источники подтвердили, что у США есть новые секретные системы вооружения, и заявили, что были удивлены, что Трамп рассказал об этом.
Первая книга Вудворда о Трампе "Страх: Трамп в Белом доме", вышедшая в 2018 году, стала бестселлером в США. В ней описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. Белый дом отмежевался от содержания книги, назвав вымыслом содержавшуюся в ней критику в адрес Трампа.
Вудворд был одним из двух журналистов, чье расследование Уотергейтского скандала привело к отставке президента Ричарда Никсона. Он написал около двух десятков книг о политике.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Ричард Никсон , Боб Вудворд , Washington Post , Fox News , США
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