Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики

По словам Трампа, Байден стал лучше проявлять себя на дебатах. Отвечая на вопрос журналиста Fox News, он отметил, что кандидату от демократов следует пройти тест на наркотики.

«Я тоже пройду такой… Он принимает что-то, что даёт ему некоторую ясность… Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», — сказал американский лидер.

По его мнению, с Байденом было «что-то странное».