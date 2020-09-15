Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Трамп допустил, что Байден «принимает что-то» для ясности ума 

RT на русском и ещё 13 1 час назад
Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал проверить кандидата на пост главы государства Джо Байдена на наркотики.
По словам Трампа, Байден стал лучше проявлять себя на дебатах. Отвечая на вопрос журналиста Fox News, он отметил, что кандидату от демократов следует пройти тест на наркотики.

«Я тоже пройду такой… Он принимает что-то, что даёт ему некоторую ясность… Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», — сказал американский лидер.

По его мнению, с Байденом было «что-то странное».
Как ранее сообщала газета The Washington Post, член Республиканской партии США, вице-губернатор Северной Каролины Дэн Форест во время выступления усомнился, что 77-летний кандидат в президенты Джо Байден в случае победы на выборах «дотянет» до инаугурации.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
RT на русском: последние новости
Президент Австрии прокомментировал ситуацию вокруг Навального Президент Австрии прокомментировал ситуацию вокруг Навального Песков прокомментировал условия кредита Белоруссии Песков прокомментировал условия кредита Белоруссии Зеленский: «нормандская четвёрка» подтверждает готовность к встрече Зеленский: «нормандская четвёрка» подтверждает готовность к встрече
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Fox News , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой
Кадыров отреагировал на пытки чеченца бутылкой
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение