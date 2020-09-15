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Белорусские военные прибыли на учения «Кавказ-2020» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Белорусские военные прибыли на учения «Кавказ-2020»
Фото: РИА Новости
Подразделения Вооруженных сил Белоруссии прибыли на полигон «Капустин Яр», чтобы принять участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

«Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на полигон «Капустин Яр» где примут участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», проводимом с 21 по 26 сентября. В ходе учения белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома», — сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что всего в учении от Белоруссии будет задействовано около 350 человек, свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».
Ранее сообщалось о стартовавших в Белоруссии российско-белорусских тактических учениях, а также о том, что президент Владимир Путин пообещал ежемесячные совместные военные учения России и Белоруссии.
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В мире , Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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