Тихановскую обвинили в использовании фашистской лексики 

«Этот режим — колосс на глиняных ногах», — написала Тихановская о Лукашенко в Белоруссии.



Удивительное совпадение. Ровно те же слова говорили в фашистской Германии об СССР перед нападением.



Тем, кто пишет для неё тексты, надо быть осторожнее и заменить старые методички. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) September 15, 2020 Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибегла к фразе, которую использовали в нацисткой Германии перед нападением на Советский Союз. Об этом сообщает твиттер «Радио Стыдоба».

Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

Вчера американское издание The Washington Post опубликовало колонку Тихановской. В ней она, в частности, написала, что режим Лукашенко — колосс на глиняных ногах.

«Удивительное совпадение. Ровно те же слова говорили в фашистской Германии об СССР перед нападением», — обратил внимание автор твиттера «Радио Стыдоба» и рекомендовал тем, кто пишет тексты для Тихановской, быть осторожнее и заменить методички.