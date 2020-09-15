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Тихановскую обвинили в использовании фашистской лексики 

Артём Кульша 23 минуты назад
Тихановскую обвинили в использовании фашистской лексики
Фото: РИА Новости
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибегла к фразе, которую использовали в нацисткой Германии перед нападением на Советский Союз. Об этом сообщает твиттер «Радио Стыдоба».
Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера американское издание The Washington Post опубликовало колонку Тихановской. В ней она, в частности, написала, что режим Лукашенко — колосс на глиняных ногах.

«Удивительное совпадение. Ровно те же слова говорили в фашистской Германии об СССР перед нападением», — обратил внимание автор твиттера «Радио Стыдоба» и рекомендовал тем, кто пишет тексты для Тихановской, быть осторожнее и заменить методички.

В начале сентября журналистка Ольга Скабеева посоветовала западным политтехнологам реже подпускать Тихановскую к журналистам, так как практически в каждом интервью та произносит какую-то совсем невыгодную для себя глупость.
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Комментарии
В мире , Светлана Тихановская , Ольга Скабеева , Германия
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