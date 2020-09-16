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Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и РФ 

News.ru и ещё 16 39 минут назад
Зеленский не смог описать отношения с Россией
Фото: globallookpress.com
У Украины и России нет никаких отношений. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, Киев и Москва «потеряли отношения».

И потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины, — отметил глава государства.

Он напомнил, что раньше украинцы и русские называли друг друга братьями и сёстрами. Но потом Украина потеряла территории из-за РФ.

А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня — нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашёл слова о том, что между нами, — подчеркнул политик.

При этом он добавил, что представители двух стран начали потихоньку общаться. Это привело к тому, что на территории Донбасса установился режим тишины, а также был обмен пленными, передаёт «Интерфакс».
Крым стал частью России в 2014 году после референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.
Как писал NEWS.ru, в Международном комитете Красного Креста (МККК) не исключают новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , МИД , Международный комитет Красного Креста , Интерфакс , Киев , Москва
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