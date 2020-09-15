Зеленский: между Киевом и Москвой начался диалог

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение около 140 удерживаемых лиц "началом диалога", но не отношений между Киевом и Москвой. Об этом пишет ТАСС.
"Мы смогли вернуть 140 пленных домой, я считаю, это и есть начало диалога", — сказал Зеленский.
Президент в то же время подчеркнул, что говорить о начале отношений пока очень рано.
"В вопросе "какие отношения?", знаете, мы потеряли это слово и утратили значение этого слова между нашими странами", — добавил Зеленский.
Политик заявил, что при СССР украинцы и россияне назывались "братьями и сестрами", что было прекрасно.