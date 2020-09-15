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Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог 

Газета.Ru и ещё 11 59 минут назад
Зеленский: между Киевом и Москвой начался диалог
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение около 140 удерживаемых лиц "началом диалога", но не отношений между Киевом и Москвой. Об этом пишет ТАСС.

"Мы смогли вернуть 140 пленных домой, я считаю, это и есть начало диалога", — сказал Зеленский.

Президент в то же время подчеркнул, что говорить о начале отношений пока очень рано.

"В вопросе "какие отношения?", знаете, мы потеряли это слово и утратили значение этого слова между нашими странами", — добавил Зеленский.

Политик заявил, что при СССР украинцы и россияне назывались "братьями и сестрами", что было прекрасно.
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В мире , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС , Киев , Москва
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