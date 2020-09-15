«Гарри Поттера» заподозрили в призывах к госперевороту 

Издательство «Янушкевич» рассказало о требовании белорусских таможенников предоставить информацию, что в книге «Гары Потэр і таемная зала» нет призывов к свержению действующей власти. Об этом сообщает Tut.by.
Представители издательства рассказали изданию, что книга о «Гарри Поттере» была напечатана в Литве на белорусском языке. Когда тираж привезли на белорусскую таможню, таможенники потребовали от транспортной компании справку, подтверждающую, что в книге нет призывов к госперевороту.
В Государственном таможенном комитете опровергли эту информацию и заявили, что таможенники никаких справок не требовали.
Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
Главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская результаты голосования не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). Десятого сентября стало известно, что одну из лидеров белорусской оппозиции — Марию Колесникову — арестовали и отправили в минское СИЗО. Отец Колесниковой заявил, что против нее возбудили уголовное дело о попытке захвата власти.