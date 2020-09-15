«Гарри Поттера» заподозрили в призывах к госперевороту 

Издательство «Янушкевич» рассказало о требовании белорусских таможенников предоставить информацию, что в книге «Гары Потэр і таемная зала» нет призывов к свержению действующей власти. Об этом сообщает Tut.by.

Представители издательства рассказали изданию, что книга о « Гарри Поттере » была напечатана в Литве на белорусском языке. Когда тираж привезли на белорусскую таможню, таможенники потребовали от транспортной компании справку, подтверждающую, что в книге нет призывов к госперевороту.

В Государственном таможенном комитете опровергли эту информацию и заявили, что таможенники никаких справок не требовали.

Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.